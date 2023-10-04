Будет тяжело. Ультрас Интера готовят «теплый» прием для Лукаку на Сан-Сиро
Ультрас раздадут 50 тысяч свистков фанатам
29 октября «Интер» в матче Серии А на «Сан-Сиро» примет «Рому», за которую выступает экс-форвард «нерадзурри» Ромелу Лукаку. Бельгийца на стадионе в Милане ждет очень «теплый» примет.
Ультрас «Интера» сообщили о том, что раздадут болельщикам 50 тысяч свистков для того, чтобы весь стадион освистывал Лукаку во время игры.
Напомним, Лукаку провел прошлый сезон в «Интере» на правах аренды. Миланский клуб планировал выкупить форварда, но прекратил все переговоры после того, как узнал, что за спиной 30-летний бельгиец тайно вел переговоры с принципиальным соперником «Интера», туринским «Ювентусом».
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