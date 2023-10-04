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  4. Будет тяжело. Ультрас Интера готовят «теплый» прием для Лукаку на Сан-Сиро
Италия
04 октября 2023, 13:42 |
685
1

Будет тяжело. Ультрас Интера готовят «теплый» прием для Лукаку на Сан-Сиро

Ультрас раздадут 50 тысяч свистков фанатам

04 октября 2023, 13:42 |
685
1
Будет тяжело. Ультрас Интера готовят «теплый» прием для Лукаку на Сан-Сиро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

29 октября «Интер» в матче Серии А на «Сан-Сиро» примет «Рому», за которую выступает экс-форвард «нерадзурри» Ромелу Лукаку. Бельгийца на стадионе в Милане ждет очень «теплый» примет.

Ультрас «Интера» сообщили о том, что раздадут болельщикам 50 тысяч свистков для того, чтобы весь стадион освистывал Лукаку во время игры.

Напомним, Лукаку провел прошлый сезон в «Интере» на правах аренды. Миланский клуб планировал выкупить форварда, но прекратил все переговоры после того, как узнал, что за спиной 30-летний бельгиец тайно вел переговоры с принципиальным соперником «Интера», туринским «Ювентусом».

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Интер Милан Интер - Рома Ромелу Лукаку
Источник Twitter
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