4 октября в 13:00 пройдет матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Антверпен» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды сыграют на стадионе ««Герман Вандерпуртенстадион» в бельгийском городе Лир.

В другом матче 2-го тура в группе H в 17:00 встретятся «Порту» U-19 и «Барселона» U-19.

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В матчах 1-го тура Шахтер U-19 проиграл Порту U-19 (1:4), а Антверпен U-19 уступил Барселоне U-19 (1:2).

Стал известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА в Бельгии

Шахтер U-19: Кравец, Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонский, Лосенко, Бундаш, Цуканов, Ющенко, Глущенко, Гармаш.

Запас: Баглай, Башмарин, Бац, Кострица, Янович, Трифаненко, Демченко.

Стартовые составы