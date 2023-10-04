Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА в Бельгии
Молодежные турниры
04 октября 2023, 12:40 | Обновлено 04 октября 2023, 13:19
75
0

Стал известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА в Бельгии

4 октября в 13:00 пройдет игра между «Антверпеном» U-19 и «Шахтером» U-19

04 октября 2023, 12:40 | Обновлено 04 октября 2023, 13:19
75
0
Стал известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА в Бельгии
УЕФА

4 октября в 13:00 пройдет матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Антверпен» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды сыграют на стадионе ««Герман Вандерпуртенстадион» в бельгийском городе Лир.

В другом матче 2-го тура в группе H в 17:00 встретятся «Порту» U-19 и «Барселона» U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матчах 1-го тура Шахтер U-19 проиграл Порту U-19 (1:4), а Антверпен U-19 уступил Барселоне U-19 (1:2).

Стал известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА в Бельгии

Шахтер U-19: Кравец, Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонский, Лосенко, Бундаш, Цуканов, Ющенко, Глущенко, Гармаш.

Запас: Баглай, Башмарин, Бац, Кострица, Янович, Трифаненко, Демченко.

Стартовые составы

По теме:
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер должен понимать, что отступать уже некуда»
Антверпен U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Александр Сопко Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Антверпен Юношеская лига УЕФА Антверпен - Шахтер стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Теннис | 03 октября 2023, 19:50 0
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине

На этой стадии борьбу на турнире прекратили несколько высокорейтинговых теннисисток

Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Футбол | 04 октября 2023, 00:30 1
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?

Вечером 3 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов 2023/24

Вероятность победы Антверпена – 51%. Какой коэффициент на успех Шахтера?
Футбол | 04.10.2023, 05:11
Вероятность победы Антверпена – 51%. Какой коэффициент на успех Шахтера?
Вероятность победы Антверпена – 51%. Какой коэффициент на успех Шахтера?
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Футбол | 04.10.2023, 10:35
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Футбол | 04.10.2023, 06:00
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
04.10.2023, 00:22 2
Волейбол
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
02.10.2023, 23:48 2
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 20
Футбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем