Стало известно, в какой клуб перейдет Лионель Месси в 2025 году

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси летом 2025 года должен перейти в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», сообщает издание El Nacional.

Легендарный игрок решил, что он не будет продлевать свой контракт с клубом Дэвида Бекхэма. Его соглашение действует до 2025 года. Сразу после периода в США обладатель 7 Золотых мячей планирует вернуться на родину, где хочет выступать за «Ньюэллс Олд Бойз». Этот клуб является особенным для аргентинской легенды, ведь именно здесь он занимался футболом с 1995 по 2000 год, после чего его подписала «Барселона».

В этом сезоне на счету 36-летнего Лионеля Месси 12 матчей за «Интер Майами», в которых он отметился 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Лео помог клубу завоевать первый трофей в истории – Кубок лиги.