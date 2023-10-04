Антверпен U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября в 13:00 матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА
4 октября в 13:00 проходит матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Антверпен» U-19 и «Шахтер» U-19.
Команды встречаются на стадионе «Герман Вандерпуртенстадион» в бельгийском городе Лир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В другом поединке 2-го тура в группе H в 17:00 встретятся «Порту» U-19 и «Барселона» U-19.
В матчах 1-го тура Шахтер U-19 проиграл Порту U-19 (1:4), а Антверпен U-19 уступил Барселоне U-19 (1:2)
Шахтер U-19: Кравец, Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонский, Лосенко, Бундаш, Цуканов, Ющенко, Глущенко, Гармаш.
Запас: Баглай, Башмарин, Бац, Кострица, Янович, Трифаненко, Демченко.
Антверпен U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы
⚒ Стартовий склад «Шахтаря» U19 на матч @UEFAYouthLeague з «Антверпеном» U19.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 4, 2023
⚽️ #АнтверпенШахтар
⏰ 13:00 (12:00 CET)
📺 MEGOGO#Shakhtar #UYL pic.twitter.com/mYwtcHyk2X
🔥 День матчу з «Антверпеном» U19 у Юнацькій лізі УЄФА 🏆— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 4, 2023
⚽️ #АнтверпенШахтар
🏆 @UEFAYouthLeague
⏰ 13:00 (12:00 CET)
📍 «Герман Вандерпуртенстадіон», Лір
📺 MEGOGO#Shakhtar #UYL pic.twitter.com/U6RmmkHIS4
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