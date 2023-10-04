Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антверпен U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
04 октября 2023, 13:05 | Обновлено 04 октября 2023, 13:40
717
1

Антверпен U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября в 13:00 матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА

04 октября 2023, 13:05 | Обновлено 04 октября 2023, 13:40
717
1
Антверпен U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

4 октября в 13:00 проходит матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Антверпен» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды встречаются на стадионе «Герман Вандерпуртенстадион» в бельгийском городе Лир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом поединке 2-го тура в группе H в 17:00 встретятся «Порту» U-19 и «Барселона» U-19.

В матчах 1-го тура Шахтер U-19 проиграл Порту U-19 (1:4), а Антверпен U-19 уступил Барселоне U-19 (1:2)

Шахтер U-19: Кравец, Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонский, Лосенко, Бундаш, Цуканов, Ющенко, Глущенко, Гармаш.

Запас: Баглай, Башмарин, Бац, Кострица, Янович, Трифаненко, Демченко.

Антверпен U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы

По теме:
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер должен понимать, что отступать уже некуда»
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Стал известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА в Бельгии
Александр Сопко Шахтер Донецк Антверпен Антверпен - Шахтер Юношеская лига УЕФА Шахтер Донецк U-19 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Футбол | 03 октября 2023, 23:55 11
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику

Украинский голкипер Анатолий Трубин совершил несколько сейвов

ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
Бокс | 03 октября 2023, 13:12 0
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»

Дерек уверен в легкой победе британца

Артета рассказал, почему Арсеналу не удалось обыграть Ланс
Футбол | 04.10.2023, 07:40
Артета рассказал, почему Арсеналу не удалось обыграть Ланс
Артета рассказал, почему Арсеналу не удалось обыграть Ланс
«Раньше, чем Барселона». Переса обвинили в подкупе рефери, Реал подал в суд
Футбол | 04.10.2023, 04:55
«Раньше, чем Барселона». Переса обвинили в подкупе рефери, Реал подал в суд
«Раньше, чем Барселона». Переса обвинили в подкупе рефери, Реал подал в суд
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Футбол | 03.10.2023, 12:55
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Залищук
1-1 після першого
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
02.10.2023, 19:37 8
Футбол
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
03.10.2023, 11:27 32
Теннис
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
02.10.2023, 12:44
Футбол
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 40
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 20
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
04.10.2023, 00:22 2
Волейбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем