4 октября в 13:00 проходит матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Антверпен» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды встречаются на стадионе «Герман Вандерпуртенстадион» в бельгийском городе Лир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом поединке 2-го тура в группе H в 17:00 встретятся «Порту» U-19 и «Барселона» U-19.

В матчах 1-го тура Шахтер U-19 проиграл Порту U-19 (1:4), а Антверпен U-19 уступил Барселоне U-19 (1:2)

Шахтер U-19: Кравец, Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонский, Лосенко, Бундаш, Цуканов, Ющенко, Глущенко, Гармаш.

Запас: Баглай, Башмарин, Бац, Кострица, Янович, Трифаненко, Демченко.

Антверпен U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы