Президент Наполи: «У нас нет проблем с Виктором Осимхеном»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заверил, что нигерийский форвард Виктор Осимхен счастлив в итальянской команде и близок к продлению контракта:

«У нас с Виктором Осимхеном никогда не было проблем. Он топовый игрок. Новый контракт? С этим тоже нет проблем. Их никогда не было. Все игроки счастливы в «Наполи». Просто, наверное, некоторые это понимают только тогда, когда уходят из команды...».

Напомним, несколько дней назад Виктор Осимхен удалил из своего аккаунта в Instagram почти все фото, связанные с «Наполи». Этим он хотел показать, что зол на клуб за оскорбительное видео на официальной странице «Наполи» в TikTok.