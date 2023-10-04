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  4. Президент Наполи: «У нас нет проблем с Виктором Осимхеном»
Италия
04 октября 2023, 13:12 |
106
0

Президент Наполи: «У нас нет проблем с Виктором Осимхеном»

Аурелио Де Лаурентис заверил, что нигериец счастлив в клубе

04 октября 2023, 13:12 |
106
0
Президент Наполи: «У нас нет проблем с Виктором Осимхеном»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заверил, что нигерийский форвард Виктор Осимхен счастлив в итальянской команде и близок к продлению контракта:

«У нас с Виктором Осимхеном никогда не было проблем. Он топовый игрок. Новый контракт? С этим тоже нет проблем. Их никогда не было. Все игроки счастливы в «Наполи». Просто, наверное, некоторые это понимают только тогда, когда уходят из команды...».

Напомним, несколько дней назад Виктор Осимхен удалил из своего аккаунта в Instagram почти все фото, связанные с «Наполи». Этим он хотел показать, что зол на клуб за оскорбительное видео на официальной странице «Наполи» в TikTok.

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Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Наполи продление контракта Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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