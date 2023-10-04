ОФИЦИАЛЬНО. Турция отозвала заявку на проведение Евро-2028

УЕФА официально сообщил о том, что Турция отозвала свою заявку на проведение Евро-2028. Таким образом, на проведение турнира претендует только совместная заявка Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Турция в свою очередь вместо 2028 года подала совместную с Италией заявку на проведение Евро-2032. Других претендентов на проведение турнира в 2032 году также нет.

Хозяева Евро-2028 и Евро-2032 будут объявлены 10 октября. Учитывая безальтернативность обеих заявок, это процесс будет чистой формальностью.