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Чемпионат Европы
04 октября 2023, 12:48 |
640
0

ОФИЦИАЛЬНО. Турция отозвала заявку на проведение Евро-2028

Турнир пройдет на Британских островах

04 октября 2023, 12:48 |
640
0
ОФИЦИАЛЬНО. Турция отозвала заявку на проведение Евро-2028
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально сообщил о том, что Турция отозвала свою заявку на проведение Евро-2028. Таким образом, на проведение турнира претендует только совместная заявка Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Турция в свою очередь вместо 2028 года подала совместную с Италией заявку на проведение Евро-2032. Других претендентов на проведение турнира в 2032 году также нет.

Хозяева Евро-2028 и Евро-2032 будут объявлены 10 октября. Учитывая безальтернативность обеих заявок, это процесс будет чистой формальностью.

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Источник УЕФА
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