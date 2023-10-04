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WTA
04 октября 2023, 08:54 |
239
0

Известны имена теннисисток, которые избраны в Совет игроков WTA

Эти спортсменки будут представлять интересы теннисисток

04 октября 2023, 08:54 |
239
0
Известны имена теннисисток, которые избраны в Совет игроков WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Женская теннисная ассоциация опубликовала результаты выборов в Совет игроков, которые будут представлять интересы теннисисток.

В состав Совета WTA вошли:

  • Виктория Азаренко (теннисистки топ-20)
  • Каролин Гарсия (теннисистки топ-20)
  • Мэдисон Киз (теннисистки топ-20)
  • Джессика Пегула (теннисистки топ-20)
  • Донна Векич (теннисистки 21-50)
  • Дарья Сэвилл (теннисистки 51-100)
  • Габриэла Дабровски (теннисистки 21+ и те, которые выступают только в парном разряде)
  • Александра Крунич (теннисистки 101+ и те, которые выступают только в парном разряде)

Совет в обновленном составе начнет работу после Итогового турнира в Канкуне (29 октября – 5 ноября).

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WTA Виктория Азаренко Каролин Гарсия Мэдисон Киз Джессика Пегула Донна Векич Дарья Сэвилл (Гаврилова) Габриэла Дабровски Александра Крунич
Источник WTA
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