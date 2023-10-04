WTA04 октября 2023, 08:54 |
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Известны имена теннисисток, которые избраны в Совет игроков WTA
Эти спортсменки будут представлять интересы теннисисток
04 октября 2023, 08:54 |
239
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Женская теннисная ассоциация опубликовала результаты выборов в Совет игроков, которые будут представлять интересы теннисисток.
В состав Совета WTA вошли:
- Виктория Азаренко (теннисистки топ-20)
- Каролин Гарсия (теннисистки топ-20)
- Мэдисон Киз (теннисистки топ-20)
- Джессика Пегула (теннисистки топ-20)
- Донна Векич (теннисистки 21-50)
- Дарья Сэвилл (теннисистки 51-100)
- Габриэла Дабровски (теннисистки 21+ и те, которые выступают только в парном разряде)
- Александра Крунич (теннисистки 101+ и те, которые выступают только в парном разряде)
Совет в обновленном составе начнет работу после Итогового турнира в Канкуне (29 октября – 5 ноября).
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