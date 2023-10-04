Известны имена теннисисток, которые избраны в Совет игроков WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала результаты выборов в Совет игроков, которые будут представлять интересы теннисисток.

В состав Совета WTA вошли:

Виктория Азаренко (теннисистки топ-20)

Каролин Гарсия (теннисистки топ-20)

Каролин Гарсия (теннисистки топ-20) Мэдисон Киз (теннисистки топ-20)

Мэдисон Киз (теннисистки топ-20) Джессика Пегула (теннисистки топ-20)

Джессика Пегула (теннисистки топ-20) Донна Векич (теннисистки 21-50)

Донна Векич (теннисистки 21-50) Дарья Сэвилл (теннисистки 51-100)

Дарья Сэвилл (теннисистки 51-100) Габриэла Дабровски (теннисистки 21+ и те, которые выступают только в парном разряде)

Габриэла Дабровски (теннисистки 21+ и те, которые выступают только в парном разряде) Александра Крунич (теннисистки 101+ и те, которые выступают только в парном разряде)

Совет в обновленном составе начнет работу после Итогового турнира в Канкуне (29 октября – 5 ноября).