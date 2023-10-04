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  4. Киченок / Никулеску – Хаддад Майя / Кудерметова. LIVE трансляция
WTA
04 октября 2023, 09:00 |
353
0

Киченок / Никулеску – Хаддад Майя / Кудерметова. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Пекине

04 октября 2023, 09:00 |
353
0
Киченок / Никулеску – Хаддад Майя / Кудерметова. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

4 октября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

Во втором раунде украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии сразится против тандема Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова. Время начала матча – 09:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против дуэта Магда Линетт (Польша) / Пейтон Стернс (США).

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Надежда Киченок Моника Никулеску WTA Пекин смотреть онлайн Беатрис Хаддад Майя Вероника Кудерметова
Источник Sport.ua
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