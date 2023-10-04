Киченок / Никулеску – Хаддад Майя / Кудерметова. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Пекине
4 октября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.
Во втором раунде украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии сразится против тандема Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова. Время начала матча – 09:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против дуэта Магда Линетт (Польша) / Пейтон Стернс (США).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок второго тура Лиги чемпионов
Бенедикт Долль готовится к прощальному сезону