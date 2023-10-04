Киченок / Никулеску – Хаддад Майя / Кудерметова. LIVE трансляция

4 октября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

Во втором раунде украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии сразится против тандема Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова. Время начала матча – 09:00 по Киеву.

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Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против дуэта Магда Линетт (Польша) / Пейтон Стернс (США).

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