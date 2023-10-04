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  4. «Раньше, чем Барселона». Переса обвинили в подкупе рефери, Реал подал в суд
Испания
04 октября 2023, 04:55 |
203
0

«Раньше, чем Барселона». Переса обвинили в подкупе рефери, Реал подал в суд

Хосе Мануэль Вильярехо высказался про президента королевского клуба

04 октября 2023, 04:55 |
203
0
«Раньше, чем Барселона». Переса обвинили в подкупе рефери, Реал подал в суд
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Мануэль Вильярехо

Бывший комиссар испанской полиции Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес причастен к подкупу судей.

Вильярехо отметил, что Перес подкупал рефери ещё до того, как этим начала заниматься «Барселона».

«Тот, кто осмелился осудить Переса, рисковал своей жизнью. Сейчас не существует ни одной улики, которая позволила бы привлечь Переса к ответственности», – сказал экс-комиссар.

Реакция «Реала» не заставил себя ждать.

Официальное заявление мадридского Реала:

«Президент «Реала» Флорентино Перес приказал немедленно начать соответствующий судебный процесс против бывшего комиссара Вильярехо за ложные обвинения, сделанные на каталонской радиостанции RAC1».

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Флорентино Перес Реал Мадрид Барселона судьи скандал взятки чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Mundo Deportivo
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