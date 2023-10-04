«Раньше, чем Барселона». Переса обвинили в подкупе рефери, Реал подал в суд
Хосе Мануэль Вильярехо высказался про президента королевского клуба
Бывший комиссар испанской полиции Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес причастен к подкупу судей.
Вильярехо отметил, что Перес подкупал рефери ещё до того, как этим начала заниматься «Барселона».
«Тот, кто осмелился осудить Переса, рисковал своей жизнью. Сейчас не существует ни одной улики, которая позволила бы привлечь Переса к ответственности», – сказал экс-комиссар.
Реакция «Реала» не заставил себя ждать.
Официальное заявление мадридского Реала:
«Президент «Реала» Флорентино Перес приказал немедленно начать соответствующий судебный процесс против бывшего комиссара Вильярехо за ложные обвинения, сделанные на каталонской радиостанции RAC1».
José Manuel Villarejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, en @rac1:— Relevo (@relevo) October 3, 2023
🗨 "Antes del Caso Negreira, en el Real Madrid ya se había detectado lo mismo".
🗨 "Es imposible judicializar algo que afecte a Florentino Pérez. Quien se atreva es un suicida, es intocable". pic.twitter.com/xfJxmXdtft
Comunicado Oficial. #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 3, 2023
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