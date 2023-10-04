СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 октября

В среду, 4 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Антверпен – Шахтер

1.91 – 3.93 – 4.21

22:00 Боруссия Дортмунд – Милан

2.42 – 3.67 – 3.04

22:00 Ньюкасл – ПСЖ

2.67 – 3.81 – 2.64

22:00 Порту – Барселона

4.32 – 4.05 – 1.68

22:00 РБ Лейпциг – Манчестер Сити

4.42 – 4.17 – 1.82

ТЕННИС

09:00 Людмила Самсонова – Марта Костюк

1.45 – 2.77