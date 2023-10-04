Другие новости04 октября 2023, 02:12 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 октября
Важные события во всех видах спорта
04 октября 2023, 02:12 |
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В среду, 4 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Антверпен – Шахтер
22:00 Боруссия Дортмунд – Милан
22:00 Ньюкасл – ПСЖ
22:00 Порту – Барселона
22:00 РБ Лейпциг – Манчестер Сити
ТЕННИС
09:00 Людмила Самсонова – Марта Костюк
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