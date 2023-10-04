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04 октября 2023, 02:12 |
17
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 октября

Важные события во всех видах спорта

04 октября 2023, 02:12 |
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Антверпен – Шахтер

Favbet 1.91 – 3.93 – 4.21

22:00 Боруссия Дортмунд – Милан

Favbet 2.42 – 3.67 – 3.04

22:00 Ньюкасл – ПСЖ

Favbet 2.67 – 3.81 – 2.64

22:00 Порту – Барселона

Favbet 4.32 – 4.05 – 1.68

22:00 РБ Лейпциг – Манчестер Сити

Favbet 4.42 – 4.17 – 1.82

ТЕННИС

09:00 Людмила Самсонова – Марта Костюк

Favbet 1.45 – 2.77

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Источник Sport.ua
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