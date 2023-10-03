Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: «Чувствую себя спокойной, потому что мне не нужно притворяться»
WTA
03 октября 2023, 22:55 | Обновлено 03 октября 2023, 22:57
503
1

КОСТЮК: «Чувствую себя спокойной, потому что мне не нужно притворяться»

Украинская теннисистка рассказала о сотрудничестве с новым тренером

03 октября 2023, 22:55 | Обновлено 03 октября 2023, 22:57
503
1
КОСТЮК: «Чувствую себя спокойной, потому что мне не нужно притворяться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Марта Костюк успешно выступает на турнире WTA в Пекине, и сегодня обыграла седьмую ракетку мира Онс Жабер. Украинская теннисистка считает, что это результат работы с польским тренером Сандрой Заневской, с которой они сотрудничают с августа.

«Когда у меня было плохое настроение, все остальные тренеры не беспокоились и не пытались понять, почему я так себя чувствую. Они просто говорили со мной или оставляли в покое. Сандра это изменила, и я подумала: «Вау, это тренировка нового уровня. Я никогда этого не видела».

Чувствую себя очень спокойной, потому что мне не нужно притворяться. Не думаю, как ей что-нибудь сказать. Я очень эмоциональна, многие тренеры раньше пытались контролировать это. Сандра просто позволяет мне быть такой, какой я есть», – сказала Костюк.

В 1/8 турнира в Пекине Марта Костюк сыграет с Людмилой Самсоновой (№22 WTA).

По теме:
Марта Костюк – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Марта КОСТЮК: «Надеюсь, мой пример приведет в тур больше тренеров-женщин»
Марта Костюк
Источник WTA
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Бокс | 03 октября 2023, 09:59 7
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри

Промоутер Энтони Джошуа уверен, что противостояние его клиента с Цыганским королем более масштабно

«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
Футбол | 03 октября 2023, 08:20 20
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика

«Синие» в лондонском дерби обыграли «Фулхэм» со счетом 2:0

Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине
Теннис | 03.10.2023, 14:52
Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине
Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине
Сергей ПАЛКИН: «Думаю, за 2 недели мы решим вопрос по Соломону»
Футбол | 03.10.2023, 17:01
Сергей ПАЛКИН: «Думаю, за 2 недели мы решим вопрос по Соломону»
Сергей ПАЛКИН: «Думаю, за 2 недели мы решим вопрос по Соломону»
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
Футбол | 03.10.2023, 02:25
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
Добре , Марто показуй свій найкращий теніс з новим тренером , аби тільки допомогло .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 39
Футбол
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
02.10.2023, 10:40
Бокс
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
02.10.2023, 03:57 7
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
02.10.2023, 15:02 24
Футбол
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
02.10.2023, 19:37 8
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
02.10.2023, 12:44
Футбол
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
02.10.2023, 11:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем