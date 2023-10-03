КОСТЮК: «Чувствую себя спокойной, потому что мне не нужно притворяться»

Марта Костюк успешно выступает на турнире WTA в Пекине, и сегодня обыграла седьмую ракетку мира Онс Жабер. Украинская теннисистка считает, что это результат работы с польским тренером Сандрой Заневской, с которой они сотрудничают с августа.

«Когда у меня было плохое настроение, все остальные тренеры не беспокоились и не пытались понять, почему я так себя чувствую. Они просто говорили со мной или оставляли в покое. Сандра это изменила, и я подумала: «Вау, это тренировка нового уровня. Я никогда этого не видела».

Чувствую себя очень спокойной, потому что мне не нужно притворяться. Не думаю, как ей что-нибудь сказать. Я очень эмоциональна, многие тренеры раньше пытались контролировать это. Сандра просто позволяет мне быть такой, какой я есть», – сказала Костюк.

В 1/8 турнира в Пекине Марта Костюк сыграет с Людмилой Самсоновой (№22 WTA).