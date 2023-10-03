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Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 23:25 | Обновлено 03 октября 2023, 23:48
267
0

Названы лучший игрок и автор лучшего гола киевского Динамо в сентябре

Андрей Ярмоленко в опросе опередил Владимира Бражко и Назара Волошина

03 октября 2023, 23:25 | Обновлено 03 октября 2023, 23:48
267
0
Названы лучший игрок и автор лучшего гола киевского Динамо в сентябре
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Определен лучший игрок Динамо по итогам сентября. Завершилось голосование болельщиков бело-синих.

Большинство респондентов, а именно 31% голосов, получил вингер Динамо Андрей Ярмоленко, который и стал лучшим игроком месяца.

В сентябре Ярмоленко принял участие в трех матчах – против «Ворсклы» (2:0) и ЛНЗ (4:2) – в чемпионате, а также с «Оболонью» (0:1) в Кубке Украины. Андрей в этих матчах сыграл без замен и забил один мяч в ворота ЛНЗ, выведя бело-синих вперед в середине второго тайма.

Вторым в голосовании стал Владимир Бражко (27%), третьим – Назар Волошин (21%).

Владимир Бражко стал автором лучшего гола «Динамо» в сентябре. Болельщики клуба признали гол Владимира Бражко в ворота ЛНЗ лучшим в сентябре. За гол Владимира в Telegram-канале бело-синих отдали свои голоса 61% респондентов.

Кроме того, Владимир Бражко – лучший игрок матча с Александрией (4:2).

В опросе приняло участие более 3 тысяч респондентов. Болельщики почти единогласно признали лучшим игроком матча Владимира Бражко, который стал автором двух забитых мячей. Он набрал 79% голосов.

В топ-тройку также вошли вингер Андрей Ярмоленко и нападающий Владислав Ванат, забивший второй мяч – они разделили второе и третье места, набрав по 5% голосов.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев лучший игрок Назар Волошин Владимир Бражко Владислав Ванат лучший гол
Источник ФК Динамо Киев
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