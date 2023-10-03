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Лига чемпионов
03 октября 2023, 21:12 | Обновлено 03 октября 2023, 21:59
619
0

Анатолий Трубин заявлен в старте на матч против Интера

Украинский страж ворот сыграет с первых минут против финалиста ЛЧ

03 октября 2023, 21:12 | Обновлено 03 октября 2023, 21:59
619
0
Анатолий Трубин заявлен в старте на матч против Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 3 октября, начался второй раунд группового этапа Лиги чемпионов. Португальская «Бенфика» в матче группы D сыграет против миланского «Интера», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинский страж ворот Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе «орлов» против финалистов прошлого розыгрыша ЛЧ.

«Бенфика» находится на 4-й позиции в своей группе, проиграв первый матч австрийскому «Зальцбургу» со счетом 0:2.

Как сообщалось ранее, украинский вратарь провел свой первый сухой матч за «орлов», не дав забить «Порту».

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Анатолий Трубин Бенфика Бенфика - Интер Лига чемпионов Интер Милан стартовые составы
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