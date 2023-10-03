Анатолий Трубин заявлен в старте на матч против Интера

Сегодня, 3 октября, начался второй раунд группового этапа Лиги чемпионов. Португальская «Бенфика» в матче группы D сыграет против миланского «Интера», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинский страж ворот Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе «орлов» против финалистов прошлого розыгрыша ЛЧ.

«Бенфика» находится на 4-й позиции в своей группе, проиграв первый матч австрийскому «Зальцбургу» со счетом 0:2.

Как сообщалось ранее, украинский вратарь провел свой первый сухой матч за «орлов», не дав забить «Порту».