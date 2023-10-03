Анатолий Трубин заявлен в старте на матч против Интера
Украинский страж ворот сыграет с первых минут против финалиста ЛЧ
Сегодня, 3 октября, начался второй раунд группового этапа Лиги чемпионов. Португальская «Бенфика» в матче группы D сыграет против миланского «Интера», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Украинский страж ворот Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе «орлов» против финалистов прошлого розыгрыша ЛЧ.
«Бенфика» находится на 4-й позиции в своей группе, проиграв первый матч австрийскому «Зальцбургу» со счетом 0:2.
Как сообщалось ранее, украинский вратарь провел свой первый сухой матч за «орлов», не дав забить «Порту».
📋 JÁ HÁ 𝗢𝗡𝗭𝗘! #FCIMSLB • #UCL pic.twitter.com/PDsc9WC4lQ— SL Benfica (@SLBenfica) October 3, 2023
Gli 1️⃣1️⃣⚫🔵 per #InterBenfica 🦁#ForzaInter #UCL pic.twitter.com/9ci7GVYn38— Inter (@Inter) October 3, 2023
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