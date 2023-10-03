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  4. Вивчаренко вернулся в общую группу Динамо. Как дела у Супряги и Шапаренко?
Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 21:23 | Обновлено 03 октября 2023, 21:31
714
0

Вивчаренко вернулся в общую группу Динамо. Как дела у Супряги и Шапаренко?

Главный врач команды Андрей Шморгун рассказал о лазарете «Динамо»

03 октября 2023, 21:23 | Обновлено 03 октября 2023, 21:31
714
0
Вивчаренко вернулся в общую группу Динамо. Как дела у Супряги и Шапаренко?
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Главный врач первой команды «Динамо» Андрей Шморгун прокомментировал ситуацию с травмированными игроками:

«Константин Вивчаренко уже вернулся в общую группу, тренируется без ограничений и готовится к следующему матчу команды против «Полесья».

Николай Шапаренко начал следующий этап обновления и уже занимается по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке. Мы не ждем его возвращения в общую тренировочную группу до международной паузы.

Владислав Супряга? Процесс восстановления продолжается, Владислав набирает обороты и занимается с юношеской командой. Но о возвращении к полноценным тренировкам в общей группе первой команды речь пока не идет. Сроки полного восстановления и возвращения Супряги в тренировочный процесс пока объявлять рано».

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Динамо Киев Константин Вивчаренко Владислав Супряга Николай Шапаренко травма Андрей Шморгун
Источник ФК Динамо Киев
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