Вивчаренко вернулся в общую группу Динамо. Как дела у Супряги и Шапаренко?
Главный врач команды Андрей Шморгун рассказал о лазарете «Динамо»
Главный врач первой команды «Динамо» Андрей Шморгун прокомментировал ситуацию с травмированными игроками:
«Константин Вивчаренко уже вернулся в общую группу, тренируется без ограничений и готовится к следующему матчу команды против «Полесья».
Николай Шапаренко начал следующий этап обновления и уже занимается по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке. Мы не ждем его возвращения в общую тренировочную группу до международной паузы.
Владислав Супряга? Процесс восстановления продолжается, Владислав набирает обороты и занимается с юношеской командой. Но о возвращении к полноценным тренировкам в общей группе первой команды речь пока не идет. Сроки полного восстановления и возвращения Супряги в тренировочный процесс пока объявлять рано».
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