Вивчаренко вернулся в общую группу Динамо. Как дела у Супряги и Шапаренко?

Главный врач первой команды «Динамо» Андрей Шморгун прокомментировал ситуацию с травмированными игроками:

«Константин Вивчаренко уже вернулся в общую группу, тренируется без ограничений и готовится к следующему матчу команды против «Полесья».

Николай Шапаренко начал следующий этап обновления и уже занимается по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке. Мы не ждем его возвращения в общую тренировочную группу до международной паузы.

Владислав Супряга? Процесс восстановления продолжается, Владислав набирает обороты и занимается с юношеской командой. Но о возвращении к полноценным тренировкам в общей группе первой команды речь пока не идет. Сроки полного восстановления и возвращения Супряги в тренировочный процесс пока объявлять рано».