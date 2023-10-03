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Саудовская Аравия
03 октября 2023, 20:46 | Обновлено 03 октября 2023, 20:52
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ВИДЕО. Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль в матче Лиги чемпионов Азии

Счет в игре против иранского клуба открыл Александар Митрович на 18-й мин.

03 октября 2023, 20:46 | Обновлено 03 октября 2023, 20:52
290
0
ВИДЕО. Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль в матче Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский форвард Неймар забил первый гол за саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Звездный бразилец удвоил преимущество саудовской команды в гостевом матче Лиги чемпионов Азии против иранского клуба «Нассаджи Мазандаран».

Счет в матче открыл серб Александар Митрович на 18-й минуте, а Неймар отличился на 58-й минуте (2:0).

❗️ ВИДЕО. Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль

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Лига чемпионов Азии Неймар Аль-Хиляль видео голов и обзор Александар Митрович
Источник Sport.ua
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