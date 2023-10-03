Саудовская Аравия03 октября 2023, 20:46 | Обновлено 03 октября 2023, 20:52
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ВИДЕО. Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль в матче Лиги чемпионов Азии
Счет в игре против иранского клуба открыл Александар Митрович на 18-й мин.
03 октября 2023, 20:46 | Обновлено 03 октября 2023, 20:52
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Бразильский форвард Неймар забил первый гол за саудовский клуб «Аль-Хиляль».
Звездный бразилец удвоил преимущество саудовской команды в гостевом матче Лиги чемпионов Азии против иранского клуба «Нассаджи Мазандаран».
Счет в матче открыл серб Александар Митрович на 18-й минуте, а Неймар отличился на 58-й минуте (2:0).
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