Андрей Лунин начнет матч против Наполи на скамейке для запасных
Украинский страж ворот заявлен в запасе на матч «Реала» в Лиге чемпионов
Сегодня, 3 октября, начнётся второй раунд группового этапа Лиги чемпионов. Главные фавориты группы C «Наполи» и мадридский «Реал» проведут очный матч, который начнется в 21:45 по киевскому времени.
Украинский страж ворот мадридцев Андрей Лунин начнет игру против неаполитанцев на скамье для запасных. Это уже восьмой матч подряд для него, который он начинает в резерве. В основе выйдет испанец Кепа Аррисабалага.
Реал: Кепа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга, Чуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.
📋✅ Our starting 𝗫𝗜!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 3, 2023
🆚 @en_sscnapoli#UCL pic.twitter.com/zDAOdHImBj
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