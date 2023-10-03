Андрей Лунин начнет матч против Наполи на скамейке для запасных

Сегодня, 3 октября, начнётся второй раунд группового этапа Лиги чемпионов. Главные фавориты группы C «Наполи» и мадридский «Реал» проведут очный матч, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украинский страж ворот мадридцев Андрей Лунин начнет игру против неаполитанцев на скамье для запасных. Это уже восьмой матч подряд для него, который он начинает в резерве. В основе выйдет испанец Кепа Аррисабалага.

Реал: Кепа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга, Чуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.