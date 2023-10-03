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Лига чемпионов
03 октября 2023, 20:44 | Обновлено 03 октября 2023, 20:59
244
5

Андрей Лунин начнет матч против Наполи на скамейке для запасных

Украинский страж ворот заявлен в запасе на матч «Реала» в Лиге чемпионов

03 октября 2023, 20:44 | Обновлено 03 октября 2023, 20:59
244
5
Андрей Лунин начнет матч против Наполи на скамейке для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 3 октября, начнётся второй раунд группового этапа Лиги чемпионов. Главные фавориты группы C «Наполи» и мадридский «Реал» проведут очный матч, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украинский страж ворот мадридцев Андрей Лунин начнет игру против неаполитанцев на скамье для запасных. Это уже восьмой матч подряд для него, который он начинает в резерве. В основе выйдет испанец Кепа Аррисабалага.

Реал: Кепа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга, Чуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Наполи стартовые составы
Источник Twitter
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KIEWADIM
Головне це стабільність
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+2
roman75zpr
Обнадёживающими были только первые слова заголовка...
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+1
Aries2005
sport ua, а навіщо це писати? Чи вам хочеться так потролити Луніна?
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0
Burevestnik
Карло  про це пожалкує
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0
Владислав Рейский
"удивительно"
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0
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