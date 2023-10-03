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  4. Марта Костюк – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 октября 2023, 20:02 |
915
0

Марта Костюк – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Пекине

03 октября 2023, 20:02 |
915
0
Марта Костюк – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 октября украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В третьем раунде украинка сыграет против Людмилы Самсоновой (№22 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте Lotus после матча Мелихар / Перес – Крейчикова / Синякова. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли трижды, украинка еще не выигрывала.

В следующем круге победительница сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Алены Остапенко (№17 WTA).

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WTA Пекин Марта Костюк смотреть онлайн Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
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