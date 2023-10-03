Марта Костюк – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 октября украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В третьем раунде украинка сыграет против Людмилы Самсоновой (№22 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте Lotus после матча Мелихар / Перес – Крейчикова / Синякова. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли трижды, украинка еще не выигрывала.

В следующем круге победительница сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Алены Остапенко (№17 WTA).

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