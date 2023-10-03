У Реала появилась гарантированная потеря на предстоящее Эль-Класико

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес получил дисквалификацию на три матча чемпионата Испании.

Такое наказание постигло игрока за удаление в матче 8-го тура Ла Лиги против «Жироны», когда он в компенсированное время совершил грубый подкат против Кристиана Порту. Полузащитника «Жироны» унесли с поля на носилках, однако он смог избежать серьезной травмы.

Начо дисквалифицирован на три матча в Ла Лиге и оштрафован на 600 евро. «Реал» обязан выплатить штраф размером в 1050 евро.

Исходя из сроков наказания, Начо Фернандес пропустит матчи чемпионата Испании против «Осасуны» (7 октября), «Севильи» (21 октября) и «Барселоны» (28 октября).