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  4. САБО: «Такому Шахтеру в матчах с Барселоной и Порту ловить нечего»
Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 19:51 | Обновлено 03 октября 2023, 20:41
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2

САБО: «Такому Шахтеру в матчах с Барселоной и Порту ловить нечего»

Экс-тренер сборной Украины поделился ожиданиями от предстоящих матчей «Шахтера» в ЛЧ

03 октября 2023, 19:51 | Обновлено 03 октября 2023, 20:41
515
2
САБО: «Такому Шахтеру в матчах с Барселоной и Порту ловить нечего»
Twitter. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от выступлений «Шахтера» в следующих матчах Лиги чемпионов.

«Такому «Шахтеру» в матчах с «Барселоной» и «Порту» ловить нечего, как говорится. Именно с бельгийцами «Шахтер» будет сражаться за третье место, чтобы не вылететь из еврокубков и продолжить борьбу в Лиге Европы.

«Я уверен, что в Бельгии Патрик ван Леувен не откажется от атакующей тактики на игру, а учитывая, что «Антверпен» – не «Барселона» или «Порту», то шансы на успех есть.

Многие игроки «Шахтера» высокого о себе мнения. Вот она – беда этой команды. Патрик ван Леувен не может привести в порядок дисциплину в команде», – сказал Сабо.

Следующий матч Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграет завтра, 4 октября, против бельгийского «Антверпена», начало встречи запланировано в 19:45 по киевскому времени.

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Йожеф Сабо Шахтер Донецк Лига чемпионов Барселона Порту Антверпен Патрик ван Леувен
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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AutumnBridge
Мы знаем.   Даже Антверпену могут очень крупно проиграть. Дважды.   А что делать?   Сниматься?)))
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+1
Русланчик Шевченко
Здесь не нужно быть Сабо, даже коты Леоненко об этом знают....Один из слабых евросезонов Украины....
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+1
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