САБО: «Такому Шахтеру в матчах с Барселоной и Порту ловить нечего»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от выступлений «Шахтера» в следующих матчах Лиги чемпионов.

«Такому «Шахтеру» в матчах с «Барселоной» и «Порту» ловить нечего, как говорится. Именно с бельгийцами «Шахтер» будет сражаться за третье место, чтобы не вылететь из еврокубков и продолжить борьбу в Лиге Европы.

«Я уверен, что в Бельгии Патрик ван Леувен не откажется от атакующей тактики на игру, а учитывая, что «Антверпен» – не «Барселона» или «Порту», то шансы на успех есть.

Многие игроки «Шахтера» высокого о себе мнения. Вот она – беда этой команды. Патрик ван Леувен не может привести в порядок дисциплину в команде», – сказал Сабо.

Следующий матч Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграет завтра, 4 октября, против бельгийского «Антверпена», начало встречи запланировано в 19:45 по киевскому времени.