Барселона не будет покупать игроков, которым более 30 лет

Испанский футбольный клуб «Барселона» не планирует в будущем усиливаться футболистами старше 30 лет.

Бывший игрок «сине-гранатовых», а сегодня их спортивный директор бразилец Деку предпочитает покупку молодых футболистов и будет делать ставку на перспективу.

Клуб откажется от трансферов возрастных игроков старше 30 лет, поскольку их будет трудно продать в будущем. Исключением могут стать только аренды без права выкупа или подписание свободных агентов.

После 8 сыгранных туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге с 20 очками в активе.