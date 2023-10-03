Барселона не будет покупать игроков, которым более 30 лет
Клуб считает, что таких футболистов будет трудно потом продать
Испанский футбольный клуб «Барселона» не планирует в будущем усиливаться футболистами старше 30 лет.
Бывший игрок «сине-гранатовых», а сегодня их спортивный директор бразилец Деку предпочитает покупку молодых футболистов и будет делать ставку на перспективу.
Клуб откажется от трансферов возрастных игроков старше 30 лет, поскольку их будет трудно продать в будущем. Исключением могут стать только аренды без права выкупа или подписание свободных агентов.
После 8 сыгранных туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге с 20 очками в активе.
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