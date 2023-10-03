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  4. Барселона не будет покупать игроков, которым более 30 лет
Испания
03 октября 2023, 19:01 |
388
0

Барселона не будет покупать игроков, которым более 30 лет

Клуб считает, что таких футболистов будет трудно потом продать

03 октября 2023, 19:01 |
388
0
Барселона не будет покупать игроков, которым более 30 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Испанский футбольный клуб «Барселона» не планирует в будущем усиливаться футболистами старше 30 лет.

Бывший игрок «сине-гранатовых», а сегодня их спортивный директор бразилец Деку предпочитает покупку молодых футболистов и будет делать ставку на перспективу.

Клуб откажется от трансферов возрастных игроков старше 30 лет, поскольку их будет трудно продать в будущем. Исключением могут стать только аренды без права выкупа или подписание свободных агентов.

После 8 сыгранных туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге с 20 очками в активе.

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Источник Sport.es
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