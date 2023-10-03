Бывшему игроку Интера грозит депортация из Италии

В свое время ивуарийский полузащитник Ассан Ньюкури считался очень перспективным футболистом. Он занимался в академии «Интера», и в 2015 – 2017 годах провел 11 матчей за первую команду «черно-синих». Однако в 2017 году был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Теперь же у Ньюкури появились проблемы уже не со здоровьем, а с законом. Он стал фигурантом расследования итальянской полиции по поводу незаконной торговли футболистами из Кот д’Ивуара с поддельными документами.

Оказалось, что настоящее имя Ньюкури – Алассан Траоре, и родился он не в 1996-м году, а в 1994-м. Поскольку он находится в Италии на основании поддельных документов, ему угрожает депортация из страны.