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  4. Анатолий ТРУБИН: «Знаю о заинтересованности Интера прошлым летом»
Португалия
03 октября 2023, 18:48 |
266
0

Анатолий ТРУБИН: «Знаю о заинтересованности Интера прошлым летом»

Украинский страж ворот летом мог перейти к чемпиону Италии

03 октября 2023, 18:48 |
266
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Анатолий ТРУБИН: «Знаю о заинтересованности Интера прошлым летом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

22-летний украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал, что знает о заинтересованности в нем миланского «Интера» прошлого трансферного окна.

«Знаю о заинтересованности «Интера», агент мне рассказывал, что «Шахтер» вел переговоры с «черно-синими», но в итоге не смогли договориться о сумме трансфера. «Интер» – большой клуб, они вышли в финал ЛЧ, конечно, что их интерес был мне приятным», – рассказал украинский страж ворот.

Летом Анатолий Трубин стал игроком «Бенфики», заплатившей за него «Шахтеру» 10 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, украинский вратарь провел свой первый сухой матч за «орлов», не дав забить «Порту».

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Источник Sportarena
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