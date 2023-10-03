Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Беллингем суждено стать символом эпохи»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился своим мнением по поводу партнера по команде Джуда Беллингема:

«Есть игроки, которым суждено оставить свой след или стать символом эпохи. Джуд уже много лет играет в хороших командах, но «Реал» – это еще один шаг вперед. Он невероятно хорошо справился с этим и кажется очень зрелым игроком, который играет в Мадриде уже много лет.

Мы знаем, что он отличный игрок, и он особенный человек очень хороший партнер по команде. Его окружают позитивные люди, и я верю, что в будущем он может стать капитаном, который станет символом эпохи в «Реале».

В первых восьми матчах за «Реал» Беллингем отличился 7 голами и 2 ассистами.