Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Беллингем суждено стать символом эпохи»
Хавбек «Реала» – о своем партнере по команде
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился своим мнением по поводу партнера по команде Джуда Беллингема:
«Есть игроки, которым суждено оставить свой след или стать символом эпохи. Джуд уже много лет играет в хороших командах, но «Реал» – это еще один шаг вперед. Он невероятно хорошо справился с этим и кажется очень зрелым игроком, который играет в Мадриде уже много лет.
Мы знаем, что он отличный игрок, и он особенный человек очень хороший партнер по команде. Его окружают позитивные люди, и я верю, что в будущем он может стать капитаном, который станет символом эпохи в «Реале».
В первых восьми матчах за «Реал» Беллингем отличился 7 голами и 2 ассистами.
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