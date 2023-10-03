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  4. Второй раз подряд. Роналду – игрок месяца в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
03 октября 2023, 18:12 |
227
0

Второй раз подряд. Роналду – игрок месяца в Саудовской Аравии

Португальский форвард «Аль-Насра» завоевал награду

03 октября 2023, 18:12 |
227
0
Второй раз подряд. Роналду – игрок месяца в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лучшим игроком сентября в чемпионате Саудовской Аравии был признан форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 38-летний португалец завоевал награду лучшего игрока месяца во второй раз подряд.

В сентябре Роналду помог «Аль-Насру» одержать 4 победы в 4 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Сам игрок в этих поединках отличился 5 голами и 4 ассистами.

Суммарно на счету Роналду в нынешнем сезоне 10 голов и 5 ассистов в 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Он лидирует в гонке за звание лучшего бомбардира чемпионата.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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