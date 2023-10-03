Второй раз подряд. Роналду – игрок месяца в Саудовской Аравии
Португальский форвард «Аль-Насра» завоевал награду
Лучшим игроком сентября в чемпионате Саудовской Аравии был признан форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 38-летний португалец завоевал награду лучшего игрока месяца во второй раз подряд.
В сентябре Роналду помог «Аль-Насру» одержать 4 победы в 4 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Сам игрок в этих поединках отличился 5 голами и 4 ассистами.
Суммарно на счету Роналду в нынешнем сезоне 10 голов и 5 ассистов в 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Он лидирует в гонке за звание лучшего бомбардира чемпионата.
هدّاف الدوري بـ🔟 أهداف 🇵🇹⚽️— دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023
كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر سبتمبر .. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🏆#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/1NKUg70Z4i
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