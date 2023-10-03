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  4. Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Как можно ставить пенальти при отсутствии фола?»
Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 15:28 | Обновлено 03 октября 2023, 15:42
657
0

Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Как можно ставить пенальти при отсутствии фола?»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Руха»

03 октября 2023, 15:28 | Обновлено 03 октября 2023, 15:42
657
0
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Как можно ставить пенальти при отсутствии фола?»
УПЛ. Даниил Бескоровайный

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескорованый прокомментировал поражение от «Руха» (1:3) в матче 9-го тура УПЛ, в частности эпизод со спорным пенальти.

– Как считаешь, почему такой результат имеем?

– Хочу поздравить «Рух». Но, когда мы пропускали второй гол, то там пенальти не было и близко. Пересматривал этот момент на повторе – как можно ставить пенальти при отсутствии фола?! В целом же, если не считать этот эпизод, «Рух» заслужил три очка.

– На что настраивались перед игрой?

– Перед матчем разговаривали с ребятами, что надо выйти и показать хороший футбол. Тем более, играли дома и имели возможность выйти на промежуточное первое место. Но, к сожалению.

– Следующий поединок снова домашний – «Черноморец».

– Будем готовиться на «Черноморец». Во-первых, хотим реванша, ведь проиграли им в Кубке Украины. Надо возвращать победный ритм и набирать максимум очков.

Сейчас «Кривбасс» занимает 2-е место в УПЛ, имея в своем активе 17 очков за 9 сыгранных туров.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Даниил Бескоровайный Кривбасс - Рух
Источник ФК Кривбасс
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