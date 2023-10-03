Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Как можно ставить пенальти при отсутствии фола?»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Руха»
Защитник «Кривбасса» Даниил Бескорованый прокомментировал поражение от «Руха» (1:3) в матче 9-го тура УПЛ, в частности эпизод со спорным пенальти.
– Как считаешь, почему такой результат имеем?
– Хочу поздравить «Рух». Но, когда мы пропускали второй гол, то там пенальти не было и близко. Пересматривал этот момент на повторе – как можно ставить пенальти при отсутствии фола?! В целом же, если не считать этот эпизод, «Рух» заслужил три очка.
– На что настраивались перед игрой?
– Перед матчем разговаривали с ребятами, что надо выйти и показать хороший футбол. Тем более, играли дома и имели возможность выйти на промежуточное первое место. Но, к сожалению.
– Следующий поединок снова домашний – «Черноморец».
– Будем готовиться на «Черноморец». Во-первых, хотим реванша, ведь проиграли им в Кубке Украины. Надо возвращать победный ритм и набирать максимум очков.
Сейчас «Кривбасс» занимает 2-е место в УПЛ, имея в своем активе 17 очков за 9 сыгранных туров.
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