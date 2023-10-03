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  4. Йожеф САБО: «Забитый гол придаст Мудрику уверенности»
Англия
03 октября 2023, 15:12 |
508
0

Йожеф САБО: «Забитый гол придаст Мудрику уверенности»

Бывший тренер сборной Украины похвалил игрока «Челси» за дебютный гол

03 октября 2023, 15:12 |
508
0
Йожеф САБО: «Забитый гол придаст Мудрику уверенности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо похвалил игрока «Челси» Михаила Мудрика за дебютный гол в игре с «Фулхэмом» (2:0).

– Очень рад за Мудрика. Он вчера выглядел более-менее. Да, на него еще и много играла команда. Да, он все еще совершает ошибки. Но он молодец. Хотя и думаю, что он еще не готов выдерживать такой темп в течение полного матча.

– Придаст ли забитый гол Мудрику уверенности, что улучшит его результаты в АПЛ?
– Однозначно! И Почеттино молодец, показали после игры, как он обнял Мудрика и по-отечески с ним общался.

– Михаил получил повреждение. Как это может сказаться на его психологии после эмоциональной вспышки от гола?
– Очень жаль и неприятно, если он получил травму. Потому что он все же набрал форму и уверенность в своих силах. Ему отдают пасы, он не боится, идет в обыгрыши. Что-то получается, что-то нет, но ему надо регулярно играть.

– Еще не известно поможет ли он сборной Украины. Если нет, насколько весомой будет его потеря?
– Конечно серьезной. Сборной нужны положительные результаты, тем более сейчас, когда идет такая страшная война. А он был бы очень полезным сборной.

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Йожеф Сабо Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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