Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Лиссабон. Завацкая стартовала с победы
ITF
03 октября 2023, 14:22 |
183
0

Лиссабон. Завацкая стартовала с победы

Украинка обыграла Илинку Далину Амарией

03 октября 2023, 14:22 |
183
0
Лиссабон. Завацкая стартовала с победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала на грунтовом турнире ITF в Лиссабоне (Португалия). Вторая сеяная украинка в первом раунде в двух сетах обыграла представительницу Румынии Илинку Далину Амарией (№365 WTA).

Лиссабон. 1-й раунд

Илинка Далина Амарией (Румыния) – Катарина Завацкая (Украина, 2) – 2:6, 5:7

Во втором раунде Завацкая встретится с представительницей Нидерландов Эвой Феддер, которая в двух сетах обыграла венгерку Реку-Луку Яни – 6:2, 6:4.

По теме:
Рейтинг WTA. Костюк и Цуренко поднялись на одну строчку
Провал украинок в Мексике, Европа проиграла Миру, возвращение в Китай
Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в первую сотню
Катарина Завацкая ITF
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер прибыл в Антверпен. В составе на матч ЛЧ 28 футболистов
Футбол | 03 октября 2023, 07:29 4
Шахтер прибыл в Антверпен. В составе на матч ЛЧ 28 футболистов
Шахтер прибыл в Антверпен. В составе на матч ЛЧ 28 футболистов

Важнейший матч для обеих команд

Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Футбол | 02 октября 2023, 19:30 23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс

Внизу турнирной таблицы находятся «Верес», «Заря» и «Минай»

Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
Бокс | 02.10.2023, 23:48
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 03.10.2023, 10:02
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Алькарас сыграет с Синнером. Стали известны полуфиналисты АТР 500 в Пекине
Теннис | 02.10.2023, 18:42
Алькарас сыграет с Синнером. Стали известны полуфиналисты АТР 500 в Пекине
Алькарас сыграет с Синнером. Стали известны полуфиналисты АТР 500 в Пекине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
02.10.2023, 19:37 8
Футбол
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 37
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
02.10.2023, 12:44
Футбол
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
02.10.2023, 11:59
Бокс
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
01.10.2023, 17:13 14
Теннис
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
02.10.2023, 15:02 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем