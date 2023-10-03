Лиссабон. Завацкая стартовала с победы

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала на грунтовом турнире ITF в Лиссабоне (Португалия). Вторая сеяная украинка в первом раунде в двух сетах обыграла представительницу Румынии Илинку Далину Амарией (№365 WTA).

Лиссабон. 1-й раунд

Илинка Далина Амарией (Румыния) – Катарина Завацкая (Украина, 2) – 2:6, 5:7

Во втором раунде Завацкая встретится с представительницей Нидерландов Эвой Феддер, которая в двух сетах обыграла венгерку Реку-Луку Яни – 6:2, 6:4.