ITF03 октября 2023, 14:22 |
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Лиссабон. Завацкая стартовала с победы
Украинка обыграла Илинку Далину Амарией
03 октября 2023, 14:22 |
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала на грунтовом турнире ITF в Лиссабоне (Португалия). Вторая сеяная украинка в первом раунде в двух сетах обыграла представительницу Румынии Илинку Далину Амарией (№365 WTA).
Лиссабон. 1-й раунд
Илинка Далина Амарией (Румыния) – Катарина Завацкая (Украина, 2) – 2:6, 5:7
Во втором раунде Завацкая встретится с представительницей Нидерландов Эвой Феддер, которая в двух сетах обыграла венгерку Реку-Луку Яни – 6:2, 6:4.
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