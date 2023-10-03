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  4. Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Главное бить, а там что-то залетит»
Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 14:08 |
172
0

Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Главное бить, а там что-то залетит»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

03 октября 2023, 14:08 |
172
0
Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Главное бить, а там что-то залетит»
СК Днепр-1. Валентин Рубчинский

Полузащитник «Днепра-1» Валентин Рубчинский прокомментировал домашнюю победу над «Металлистом 1925» (1:0) в матче 9-го тура УПЛ.

– Валентин, поздравляем Вас с победой. Вы несколько раз били из-за пределов штрафной площадки. Это было мгновенное решение или установка тренера на дальние удары?

– Сегодня команда соперника играла очень низко и нужно было бить издалека, потому что было тяжело пройти через центр, пробовали играть флангами, также пробовали дальние удары, когда была возможность. Несколько раз неплохо ударил. Главное бить, а там что-то залетит.

– Как оцените результат этого матча для команды. Счет на табло соответствует рисунку игры?

– Первый тайм мы владели инициативой. Много времени были с мячом. Потом забили гол, оно шло к этому. Второй тайм уже больше начали по счету играть. Главное, что выиграли, будем работать дальше.

Победа над харьковчанами дает днепрянам шанс подняться на 1-ю строчку УПЛ, ведь сейчас у них 12 очков и 7 сыгранных матчей. У «Шахтера», который идет первым, 18 очков в 9 турах.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Днепр-1 Днепр-1 - Металлист 1925 Валентин Рубчинский
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