Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Главное бить, а там что-то залетит»

Полузащитник «Днепра-1» Валентин Рубчинский прокомментировал домашнюю победу над «Металлистом 1925» (1:0) в матче 9-го тура УПЛ.

– Валентин, поздравляем Вас с победой. Вы несколько раз били из-за пределов штрафной площадки. Это было мгновенное решение или установка тренера на дальние удары?

– Сегодня команда соперника играла очень низко и нужно было бить издалека, потому что было тяжело пройти через центр, пробовали играть флангами, также пробовали дальние удары, когда была возможность. Несколько раз неплохо ударил. Главное бить, а там что-то залетит.

– Как оцените результат этого матча для команды. Счет на табло соответствует рисунку игры?

– Первый тайм мы владели инициативой. Много времени были с мячом. Потом забили гол, оно шло к этому. Второй тайм уже больше начали по счету играть. Главное, что выиграли, будем работать дальше.

Победа над харьковчанами дает днепрянам шанс подняться на 1-ю строчку УПЛ, ведь сейчас у них 12 очков и 7 сыгранных матчей. У «Шахтера», который идет первым, 18 очков в 9 турах.