Хаби Алонсо сосредоточен на работе в Байере

Директор леверкузеньского «Байера» Симон Рольфес опроверг слухи, что Хаби Алонсо будет главным тренером мадридского «Реала» в следующем сезоне.

Сам Хаби Алонсо прокомментировал эти слухи так:

«Слишком рано о чем-то говорить, на дворе только октябрь, так что это не тема для обсуждения. Игроки и я знают, как работает футбольный мир, поэтому эти слухи не являются для нас проблемой. Мы даже об этом не говорили».

В этом сезоне «Байер» под руководством Хаби Алонсо показывает феноменальные результаты – 5 побед и 1 ничья (с «Баварией») в 6 матчах Бундеслиги. «Фармацевты» возглавляют турнирную таблицу.