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Англия
03 октября 2023, 12:46 | Обновлено 03 октября 2023, 12:47
428
0

Ливерпуль нашел еще одного претендента на место Мохаммеда Салаха

Педру Нету может стать игроком команды Юргена Клоппа

03 октября 2023, 12:46 | Обновлено 03 октября 2023, 12:47
428
0
Ливерпуль нашел еще одного претендента на место Мохаммеда Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

Португальский вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету может перейти в «Ливерпуль», если команду покинет египтянин Мохамед Салах, сообщает британское интернет-издание Football Transfers.

23-летнего игрока добавили в список кандидатов на место Мохамеда Салаха. Рядом с ним в этом списке находится вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза. «Ливерпуль» будет очень осторожно выбирать замену для своего египетского лидера. Также они считают, что клубы Премьер-лиги будут просить у них больше денег за своих игроков, ведь у «Ливерпуля» не так много вариантов.

В этом сезоне Педру Нету провел 7 матчей в АПЛ, в которых отметился 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. В частности, 1 ассист он отдал в матче против «Ливерпуля».

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Ливерпуль Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ Мохамед Салах Федерико Кьеза
Источник FootballTransfers
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