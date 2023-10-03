Ливерпуль нашел еще одного претендента на место Мохаммеда Салаха

Португальский вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету может перейти в «Ливерпуль», если команду покинет египтянин Мохамед Салах, сообщает британское интернет-издание Football Transfers.

23-летнего игрока добавили в список кандидатов на место Мохамеда Салаха. Рядом с ним в этом списке находится вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза. «Ливерпуль» будет очень осторожно выбирать замену для своего египетского лидера. Также они считают, что клубы Премьер-лиги будут просить у них больше денег за своих игроков, ведь у «Ливерпуля» не так много вариантов.

В этом сезоне Педру Нету провел 7 матчей в АПЛ, в которых отметился 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. В частности, 1 ассист он отдал в матче против «Ливерпуля».