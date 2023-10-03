Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 9-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер», впервые уступив «Ворскле» на своем поле, прерывает беспроигрышную серию во встречах с полтавчанами в родных стенах, которая составила 27 игр (+23=4).

Горняки завершают два затянувшиеся домашние сериала: победный - из 9 матчей и без поражений - из 25 (+22=3). Последний раз дончане зарабатывали «баранку» на своем поле 7 августа 2021 года - 1:2 с «Александрией».

Оранжево-черные, 18-й раз подряд забив бело-зеленым в родных стенах, продлевают общую голевую серию до 38 игр, а домашнюю - до 17.

«Шахтер» терпит 120-е поражение, а «Ворскла», ставшая автором 20-й победы гостей в сезоне-2023/24, празднует 100-ю викторию на чужих полях в чемпионатах Украины.

Виктор Скрипник одерживает 60-ю победу в УПЛ на тренерском посту.

Полтавчане обходятся без дележки очков с соперниками 15 игр подряд (+9-6).

Бело-зеленые реализовывают 6-й пенальти кряду.

Иван Нестеренко становится автором 20-го гола «Ворсклы» в гостях у «Шахтера».

10-й мяч в нынешнем сезоне забивают полтавчане и пропускают дончане.

«Динамо» 6-й раз подряд берет верх над «Александрией», как в общем (мячи 16-5), так и на своем поле (мячи 15-4).

Киевляне забивают александрийцам 12 игр кряду, а в родных стенах - во всех 15.

Владимир Бражко становится автором 10-го дубля бело-синих в поединках с черно-желто-зелеными.

Подопечные Мирчи Луческу празднуют 3-ю викторию подряд (мячи 10-4), а в родных стенах - 4-ю (мячи 13-3)

Динамовцы не уходят с поля без гола 18 игр кряду.

350-й матч в рядах «Динамо» проводит Андрей Ярмоленко (ЧУ - 234, КУ - 28, СК - 6, ЕК - 82).

ФК Динамо

Виталий Буяльский, 6-й раз поразивший ворота «Александрии», забивает 70-й мяч в карьере (ЧУ - 54, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 14), а Владислав Ванат, поставивший 3-й автограф черно-желто-зеленым, - 20-й (ЧУ - 19, ЕК - 1).

Александрийцы не знают побед в баталиях с киевлянами в общем 12 игр подряд (=2-10), а в гостях во всех 15 (=1-14).

«Черноморец» завершает свою безничейную серию, которая составила 18 матчей (+10-8). Последнюю мировую «моряки» подписали 9 апреля 2023 - 1:1 в гостях с «Александрией».

Сине-черные не могут одолеть черно-бело-красных 9 игр подряд (=3-6), а в родных стенах - 8 (=4-4).

«Заря» прерывает 9-матчевую голевую серию во встречах с «Черноморцем». Последний раз луганчане не забивали «морякам» 6 ноября 2016 года - 0:0 в гостях.

Черно-бело-красные не пропускают в гостях у одесситов 288 минут кряду.

Василий Рунич становится автором премьерного дубля «Руха» в баталиях с «Кривбассом». При этом первый его гол оказывается 300-м, пропущенным командами Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины, а второй - 20-м для «джокеров» желто-черных в элитном дивизионе.

«Рух» обновляет личный рекорд, реализовав 7-й пенальти подряд.

«Днепр-1» побеждает «Металлист 1925» во всех 4-х встречах в УПЛ (мячи 9-1).

Харьковчане не могут пробить защиту днепрян 324 минуты кряду.

«Колос» прерывает домашнюю безничейную серию, составившую 14 игр (+5-9). Последний раз подопечные Ярослава Вишняка делили очки с гостями 24 октября 2022 - 1:1 с «Черноморцем».

Ковалевцы устанавливают личный антирекорд, обходясь без голов в родных стенах 288 минут подряд.

Вадим Милько становится первым игроком «Колоса», проведшим 100 матчей в УПЛ.

«Колос» подписывает 3-ю мировую кряду, а «Полесье» - 1-ю в элитном дивизионе.

«Минай» терпит поражение во всех трех встречах с новичками УПЛ (мячи 1-6).

Закарпатцы пропускают 11 игр подряд.

250-й матч в карьере проводит Александр Бандура (ЧУ - 225, КУ - 20, СК - 1, ЕК - 4).

Ростислав Тарануха на 444-й минуте прерывает безголевую серию «Оболони».

Сергей Лавриненко проводит 200-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (135 + 65).

«Верес» во всех трех встречах с новичками УПЛ обходится без забитых мячей.

Гостевая безголевая серия ЛНЗ достигает 282-х минут.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Никита Татарков («Кривбасс»), 50-й - Александр Демченко («Колос»), 1-й - Денис Гарькавенко и Георгий Ермаков (оба - «Александрия»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Иван Головкин («Заря»).

25-й мяч в УПЛ забивает Юрий Климчук, 10-й - Владимир Бражко, 5-й - Василий Рунич (первый в ворота «Кривбасса»), 1-й - Джовани (в 6-й игре) и Иван Нестеренко (в 17-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Богдан Леднев («Днепр-1»).

2-й дубль в украинских чемпионатах делает Владимир Бражко, 1-й - Василий Рунич (в 43-м матче).

ФК Рух. Василий Рунич

Александр Зубков становится автором 150-го гола сезона-2023/24.

8-й пенальти из 10 реализовывает Юрий Климчук, 3-й из 3-х - Александр Скляр.

2-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Максим Лопыренок.

30-й раз назначает пенальти в элитном дивизионе арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский, 10-й в ворота гостей - одессит Дмитрий Бондаренко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ