ОФИЦИАЛЬНО. Джереми Фримпонг продлил контракт с Байером

Голландский защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 22-летнего лидера клуба Бундеслиги заканчивался летом 2025 года, чтобы не рисковать игроком, «фармацевты» предложили ему новое соглашение. Теперь контракт Джереми действует до 2028 года.

Джереми Фримпонг присоединился к «Байеру» зимой 2021 года. Тогда леверкузенцы заплатили за него «Селтику» 11 миллионов евро. За 2.5 года в клубе Джереми превратился в одного из лучших правых защитников мира, набрав 13+23 очка по гол+пас в 103 матчах. Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.