Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Джереми Фримпонг продлил контракт с Байером
Германия
03 октября 2023, 12:27 |
137
0

ОФИЦИАЛЬНО. Джереми Фримпонг продлил контракт с Байером

Голландец подписал соглашение до 2028 года

03 октября 2023, 12:27 |
137
0
ОФИЦИАЛЬНО. Джереми Фримпонг продлил контракт с Байером
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Голландский защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 22-летнего лидера клуба Бундеслиги заканчивался летом 2025 года, чтобы не рисковать игроком, «фармацевты» предложили ему новое соглашение. Теперь контракт Джереми действует до 2028 года.

Джереми Фримпонг присоединился к «Байеру» зимой 2021 года. Тогда леверкузенцы заплатили за него «Селтику» 11 миллионов евро. За 2.5 года в клубе Джереми превратился в одного из лучших правых защитников мира, набрав 13+23 очка по гол+пас в 103 матчах. Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Альберто продлил контракт с Лацио
ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Бражко продлил контракт с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 16-летним вундеркиндом
Байер продление контракта Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник ФК Байер
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Футбол | 02 октября 2023, 21:10 9
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК

Саудовская команда отказалась играть против «Сепахана» во 2-м туре группы С

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»
Футбол | 03 октября 2023, 09:11 4
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»

Тренер успел немного поработать с украинцем

Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Футбол | 02.10.2023, 19:30
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Футбол | 02.10.2023, 19:37
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ
Футбол | 03.10.2023, 12:32
Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 37
Футбол
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
01.10.2023, 13:36 5
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
02.10.2023, 15:02 24
Футбол
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
01.10.2023, 17:35 8
Футбол
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
01.10.2023, 17:13 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем