Президент Севильи: «Не буду сидеть в ложе Барселоны как ни в чем не бывало»
Клубы высказывают недовольство
Президент «Севильи» Хосе Кастро считает серьезными обвинения в адрес «Барселоны» в «деле Негрейры». Клуб подозревается во взяточничестве – каталонцы выплатили 7,5 миллиона евро бывшему вице-президенту комитета судей Федерации футбола Испании.
Барселоне грозит серьезное наказание, а клубы-конкуренты возмущены действиями соперника.
«У нас есть поддержка клубов Примеры и Сегунды, хотя не все говорят об этом публично. Процесс правосудия продолжается, решения нет, но выплаты были, тут сомнений нет».
«Суд решит, является ли это преступлением, но я не собираюсь сидеть в ложе «Барселоны» как ни в чем не бывало», – сказал Кастро.
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