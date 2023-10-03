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Испания
03 октября 2023, 11:45 | Обновлено 03 октября 2023, 11:46
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0

Президент Севильи: «Не буду сидеть в ложе Барселоны как ни в чем не бывало»

Клубы высказывают недовольство

03 октября 2023, 11:45 | Обновлено 03 октября 2023, 11:46
510
0
Президент Севильи: «Не буду сидеть в ложе Барселоны как ни в чем не бывало»
Marca. Хосе Кастро

Президент «Севильи» Хосе Кастро считает серьезными обвинения в адрес «Барселоны» в «деле Негрейры». Клуб подозревается во взяточничестве – каталонцы выплатили 7,5 миллиона евро бывшему вице-президенту комитета судей Федерации футбола Испании.

Барселоне грозит серьезное наказание, а клубы-конкуренты возмущены действиями соперника.

«У нас есть поддержка клубов Примеры и Сегунды, хотя не все говорят об этом публично. Процесс правосудия продолжается, решения нет, но выплаты были, тут сомнений нет».

«Суд решит, является ли это преступлением, но я не собираюсь сидеть в ложе «Барселоны» как ни в чем не бывало», – сказал Кастро.

Каталонцам грозит исключение из Лиги чемпионов.

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Барселона Севилья Хосе Кастро чемпионат Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
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