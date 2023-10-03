Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я не хожу на просмотры. Я самый лучший, к черту всех»
Шведский нападающий рассказал, что отказался от просмотра в «Арсенале» в возрасте 17 лет
Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что в 17 лет мог перейти в лондонский «Арсенал», но отказался:
«Арсен Венгер приглашал меня на просмотр, но я не поехал. Я не хожу на просмотры. Нет, нет, вы не понимаете. Я не хожу на просмотры. Я лучший, к черту всех остальных».
В итоге швед остался в «Мальме», откуда потом перешел в «Аякс».
Летом 2023 года Златан Ибрагимович завершил футбольную карьеру в возрасте 41 года. Он провел 827 матчей, в которых отличился 496 забитыми мячами, что является одним из лучших показателей в современном футболе.
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