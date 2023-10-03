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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я не хожу на просмотры. Я самый лучший, к черту всех»
Англия
03 октября 2023, 11:49 | Обновлено 03 октября 2023, 12:02
1203
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я не хожу на просмотры. Я самый лучший, к черту всех»

Шведский нападающий рассказал, что отказался от просмотра в «Арсенале» в возрасте 17 лет

03 октября 2023, 11:49 | Обновлено 03 октября 2023, 12:02
1203
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я не хожу на просмотры. Я самый лучший, к черту всех»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что в 17 лет мог перейти в лондонский «Арсенал», но отказался:

«Арсен Венгер приглашал меня на просмотр, но я не поехал. Я не хожу на просмотры. Нет, нет, вы не понимаете. Я не хожу на просмотры. Я лучший, к черту всех остальных».

В итоге швед остался в «Мальме», откуда потом перешел в «Аякс».

Летом 2023 года Златан Ибрагимович завершил футбольную карьеру в возрасте 41 года. Он провел 827 матчей, в которых отличился 496 забитыми мячами, что является одним из лучших показателей в современном футболе.

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Златан Ибрагимович Арсенал Лондон Арсен Венгер просмотр игроков Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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