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Лига чемпионов
03 октября 2023, 10:59 | Обновлено 03 октября 2023, 11:47
328
0

Иван ГЕЦКО: «Шахтеру главное не проиграть Антверпену»

Бывший нападающий сборной Украины – о предстоящем матче с бельгийским «Антверпеном»

03 октября 2023, 10:59 | Обновлено 03 октября 2023, 11:47
328
0
Иван ГЕЦКО: «Шахтеру главное не проиграть Антверпену»
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

4 октября в Бельгии футболисты донецкого «Шахтера» проведут очередной поединок группового раунда Лиги чемпионов с местным «Антверпеном».

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы «горняков» в завтрашнем противостоянии:

- В последнее время немало критических стрел было выпущено в нового главного тренера «горняков» Патрика ван Леувена, мол, не тот сейчас «Шахтер». Но ведь это не вина нидерландца, что дончане явно переоценили свои силы. Они еще раньше начали считать себя «звездами», поэтому, как по мне, стали менее требовательными. Пожелаю им постепенно освобождаться от иллюзий. Им еще очень далеко до вершин спортивного мастерства. Впрочем, не исключено, что «горняки» до сих пор под впечатлением фантастического перехода своего бывшего одноклубника Мудрика в «Челси», но ведь было для многих очевидно, что он тех миллионов не стоит. Теперь руководству лондонцев ничего не остается, как только утешать себя прогнозами экс-«звезд» британского футбола, что Мудрик – талант и обязательно проявит себя.

- По вашему мнению, почему «Шахтеру» все труднее даются победы даже на всеукраинской арене?
- Нет личностей. Мне даже не хочется думать о том, что будет с опорной зоной «горняков», когда команду покинет Степаненко. Он же не вечен. Не хватает и исполнителей, которые могут в одиночку решить судьбу матча. Поэтому трудно предсказать, как закончится очередной поединок «горняков» в чемпионате УПЛ. Игры же нет.

- Пока же у «Шахтера» на очереди испытание в Лиге чемпионов – «Антверпеном», который значительно уступает «горнякам» еврокубковым опытом.
- Значительно важнее, что сейчас уровень элитного дивизиона Бельгии выше, чем в УПЛ, что бельгийцам проще пригласить качественных легионеров. В Украину из-за российской агрессии, они не спешат. Поэтому бельгийские команды быстрее прибавляют, и я считаю именно «Антверпен» фаворитом, тем более, что ему будет обеспечена поддержка «родных стен».

Конечно, хорошо, что вернулся в строй после повреждения Матвиенко, но не может не беспокоить, что он много пропустил. Надеюсь, что завтра Степаненко настроит своих партнеров, как на финальный поединок, что Зубков своими рейдами заставит бельгийцев больше думать о тылах, что рулевой удивит домашней заготовкой. Как по мне, главное в Антверпене не проиграть, тогда еще останутся надежды на еврокубковую весну.

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов инсайд Антверпен - Шахтер Иван Гецко
Источник Sport.ua
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