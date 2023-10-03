Англия03 октября 2023, 11:11 |
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ФОТО. «Он сделал это». Мудрик – на страницах большинства британских газет
В Англии не обошли стороной гол украинца
03 октября 2023, 11:11 |
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Долгожданный первый гол украинского хавбека Михаила Мудрика в составе «Челси» не остался без внимания британских газет.
Многие СМИ, оценивая победу Синих над «Фулхэмом» со счетом 2:0, поместили на страницы своих изданий именно фотографии с Мудриком. «Наконец-то он сделал это!», – гласит подпись под одной из фотографий.
Для Михаила это первый гол в 24-х матчах за лондонскую команду.
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