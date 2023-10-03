ФОТО. «Он сделал это». Мудрик – на страницах большинства британских газет

Долгожданный первый гол украинского хавбека Михаила Мудрика в составе «Челси» не остался без внимания британских газет.

Многие СМИ, оценивая победу Синих над «Фулхэмом» со счетом 2:0, поместили на страницы своих изданий именно фотографии с Мудриком. «Наконец-то он сделал это!», – гласит подпись под одной из фотографий.

Для Михаила это первый гол в 24-х матчах за лондонскую команду.