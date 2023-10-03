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  4. ФОТО. «Он сделал это». Мудрик – на страницах большинства британских газет
Англия
03 октября 2023, 11:11 |
1338
0

ФОТО. «Он сделал это». Мудрик – на страницах большинства британских газет

В Англии не обошли стороной гол украинца

03 октября 2023, 11:11 |
1338
0
ФОТО. «Он сделал это». Мудрик – на страницах большинства британских газет
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Долгожданный первый гол украинского хавбека Михаила Мудрика в составе «Челси» не остался без внимания британских газет.

Многие СМИ, оценивая победу Синих над «Фулхэмом» со счетом 2:0, поместили на страницы своих изданий именно фотографии с Мудриком. «Наконец-то он сделал это!», – гласит подпись под одной из фотографий.

Для Михаила это первый гол в 24-х матчах за лондонскую команду.

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Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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