Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Месси знакомится с США». AppleTV снял документалку о переходе Лео в МЛС
Major League Soccer
03 октября 2023, 10:49 | Обновлено 03 октября 2023, 10:50
153
0

«Месси знакомится с США». AppleTV снял документалку о переходе Лео в МЛС

Обещают много интересных подробностей

03 октября 2023, 10:49 | Обновлено 03 октября 2023, 10:50
153
0
«Месси знакомится с США». AppleTV снял документалку о переходе Лео в МЛС
Apple

Стриминговый сервис AppleTV+, который в том числе доступен в Украине, объявил о том, что снял документальный сериал о переходе Лионеля Месси в клуб «Интер» Майами.

Сериал состоит из шести серий, первые три будут доступны уже 11 октября.

Зрители смогут узнать подробности того, как форвард перебрался в США, услышать интервью участников, а также впечатления аргентинца от первых месяцев в новой стране.

Месси в составе «Интера» забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 12-ти матчах.

По теме:
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 1:1. Нужен Месси. Видео голов и обзор матча
Интер Майами без Месси едва спас ничью c Нью-Йорк Сити
Интер Майами Лионель Месси Major League Soccer (MLS)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
Футбол | 03 октября 2023, 08:20 2
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика

«Синие» в лондонском дерби обыграли «Фулхэм» со счетом 2:0

Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Футбол | 02 октября 2023, 19:30 23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс

Внизу турнирной таблицы находятся «Верес», «Заря» и «Минай»

Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 02.10.2023, 10:40
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»
Футбол | 03.10.2023, 09:11
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 03.10.2023, 10:02
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
01.10.2023, 17:35 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
02.10.2023, 15:02 24
Футбол
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
02.10.2023, 03:57 7
Волейбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
02.10.2023, 11:59
Бокс
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 9
Футбол
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
01.10.2023, 18:57 2
Футбол
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
01.10.2023, 08:52 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем