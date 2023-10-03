Major League Soccer03 октября 2023, 10:49 | Обновлено 03 октября 2023, 10:50
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«Месси знакомится с США». AppleTV снял документалку о переходе Лео в МЛС
Обещают много интересных подробностей
03 октября 2023, 10:49 | Обновлено 03 октября 2023, 10:50
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Стриминговый сервис AppleTV+, который в том числе доступен в Украине, объявил о том, что снял документальный сериал о переходе Лионеля Месси в клуб «Интер» Майами.
Сериал состоит из шести серий, первые три будут доступны уже 11 октября.
Зрители смогут узнать подробности того, как форвард перебрался в США, услышать интервью участников, а также впечатления аргентинца от первых месяцев в новой стране.
Месси в составе «Интера» забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 12-ти матчах.
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