«Месси знакомится с США». AppleTV снял документалку о переходе Лео в МЛС

Стриминговый сервис AppleTV+, который в том числе доступен в Украине, объявил о том, что снял документальный сериал о переходе Лионеля Месси в клуб «Интер» Майами.

Сериал состоит из шести серий, первые три будут доступны уже 11 октября.

Зрители смогут узнать подробности того, как форвард перебрался в США, услышать интервью участников, а также впечатления аргентинца от первых месяцев в новой стране.

Месси в составе «Интера» забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 12-ти матчах.