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  4. Динамо ждет возвращение Шапаренко. Хавбек почти восстановился
Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 10:28 |
528
0

Динамо ждет возвращение Шапаренко. Хавбек почти восстановился

Игрок скоро должен вернуться к работе

03 октября 2023, 10:28 |
528
0
Динамо ждет возвращение Шапаренко. Хавбек почти восстановился
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

По информации журналиста Виктора Вацко, полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко близок к финальному этапу восстановления после травмы бедра, полученной в сентябре.

Ожидается, что игрок вернется на поле по итогам паузы на матчи сборных. Первый матч киевлян после игр национальных команд состоится 21 октября.

В нынешнем сезоне Николай успел провести семь матчей. В прошлом чемпионате из-за травм хавбек отыграл лишь 12 матчей.

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Динамо Киев Николай Шапаренко Украинская Премьер-лига
Источник Вацко Live
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