Динамо ждет возвращение Шапаренко. Хавбек почти восстановился

По информации журналиста Виктора Вацко, полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко близок к финальному этапу восстановления после травмы бедра, полученной в сентябре.

Ожидается, что игрок вернется на поле по итогам паузы на матчи сборных. Первый матч киевлян после игр национальных команд состоится 21 октября.

В нынешнем сезоне Николай успел провести семь матчей. В прошлом чемпионате из-за травм хавбек отыграл лишь 12 матчей.