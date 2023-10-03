Украина. Премьер лига03 октября 2023, 10:28 |
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Динамо ждет возвращение Шапаренко. Хавбек почти восстановился
Игрок скоро должен вернуться к работе
03 октября 2023, 10:28 |
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По информации журналиста Виктора Вацко, полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко близок к финальному этапу восстановления после травмы бедра, полученной в сентябре.
Ожидается, что игрок вернется на поле по итогам паузы на матчи сборных. Первый матч киевлян после игр национальных команд состоится 21 октября.
В нынешнем сезоне Николай успел провести семь матчей. В прошлом чемпионате из-за травм хавбек отыграл лишь 12 матчей.
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