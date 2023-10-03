Украина. Премьер лига03 октября 2023, 10:11 | Обновлено 03 октября 2023, 11:49
1147
0
Источник: есть желающий приобрести Черноморец, владельцы не продают
Несмотря на проблемы, клуб не выставлен на продажу
03 октября 2023, 10:11 | Обновлено 03 октября 2023, 11:49
1147
0
По информации журналиста Виктора Вацко, появилась компания, которая хотела бы приобрести клуб УПЛ «Черноморец», однако нынешние владельцы отказываются от продажи.
При этом не так давно в СИЗО отправили собственников одесского клуба Бориса Кауфмана и Александра Грановского, но они сейчас не хотят продавать свой актив.
Несмотря на проблемы владельцев, у команды нет существенных финансовых проблем или задержке по зарплате.
Одесская команда после 9-ти туров УПЛ занимает в таблице 3-е место.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 02 октября 2023, 13:20 25
Миллиардер опубликовал мем в своей социальной сети про Президента Украины
Футбол | 03 октября 2023, 09:55 0
Давид Нерес возвращается в стан «селесао»
Футбол | 02.10.2023, 21:10
Футбол | 02.10.2023, 12:44
Футбол | 03.10.2023, 07:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.10.2023, 17:13 14
02.10.2023, 04:59 4
01.10.2023, 18:57 2
01.10.2023, 08:52 15
02.10.2023, 22:22 36
01.10.2023, 13:36 5