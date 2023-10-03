Источник: есть желающий приобрести Черноморец, владельцы не продают

По информации журналиста Виктора Вацко, появилась компания, которая хотела бы приобрести клуб УПЛ «Черноморец», однако нынешние владельцы отказываются от продажи.

При этом не так давно в СИЗО отправили собственников одесского клуба Бориса Кауфмана и Александра Грановского, но они сейчас не хотят продавать свой актив.

Несмотря на проблемы владельцев, у команды нет существенных финансовых проблем или задержке по зарплате.

Одесская команда после 9-ти туров УПЛ занимает в таблице 3-е место.