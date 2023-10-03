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  4. «Будет стоить намного дороже». Динамо отказалось продать Бражко
Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 09:49 |
777
0

«Будет стоить намного дороже». Динамо отказалось продать Бражко

Торино нужно было предложить намного больше

03 октября 2023, 09:49 |
777
0
«Будет стоить намного дороже». Динамо отказалось продать Бражко
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что президент «Динамо» Игорь Суркис в разговоре подтвердил интерес к хавбеку Владимиру Бражко со стороны «Торино».

Итальянский клуб сперва предложил 5 миллионов евро, потом увеличил предложение, но «Динамо» не собирается продавать перспективного центрального полузащитника.

Суркис убежден, что Бражко продолжит прогрессировать и «будет стоить намного дороже».

Игрок, который в последних трех матчах забил три гола и сделал ассист, в понедельник продлил контракт с киевлянами.

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Динамо Киев Игорь Суркис Владимир Бражко Игорь Цыганык Торино
Источник Циганик LIVE
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