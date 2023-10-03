«Будет стоить намного дороже». Динамо отказалось продать Бражко

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что президент «Динамо» Игорь Суркис в разговоре подтвердил интерес к хавбеку Владимиру Бражко со стороны «Торино».

Итальянский клуб сперва предложил 5 миллионов евро, потом увеличил предложение, но «Динамо» не собирается продавать перспективного центрального полузащитника.

Суркис убежден, что Бражко продолжит прогрессировать и «будет стоить намного дороже».

Игрок, который в последних трех матчах забил три гола и сделал ассист, в понедельник продлил контракт с киевлянами.