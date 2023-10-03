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03 октября 2023, 09:27 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 октября

Важные события во всех видах спорта

03 октября 2023, 09:27 |
65
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 3 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Интер – Бенфика

Favbet 1.75 – 4.16 – 4.93

22:00 Копенгаген – Бавария

Favbet 14.80 – 8.10 – 1.21

22:00 Ланс – Арсенал

Favbet 5.29 – 4.22 – 1.70

22:00 Наполи – Реал Мадрид

Favbet 2.77 – 3.70 – 2.60

ТЕННИС

09:45 Марта Костюк – Онс Жабер

Favbet 3.60 – 1.30

11:15 Вероника Кудерметова – Леся Цуренко

Favbet 1.42 – 2.88

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Источник Sport.ua
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