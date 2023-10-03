Другие новости03 октября 2023, 09:27 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 октября
Важные события во всех видах спорта
03 октября 2023, 09:27 |
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В среду, 3 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Интер – Бенфика
22:00 Копенгаген – Бавария
22:00 Ланс – Арсенал
22:00 Наполи – Реал Мадрид
ТЕННИС
09:45 Марта Костюк – Онс Жабер
11:15 Вероника Кудерметова – Леся Цуренко
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