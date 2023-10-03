СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 октября

В среду, 3 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Интер – Бенфика

1.75 – 4.16 – 4.93

22:00 Копенгаген – Бавария

14.80 – 8.10 – 1.21

22:00 Ланс – Арсенал

5.29 – 4.22 – 1.70

22:00 Наполи – Реал Мадрид

2.77 – 3.70 – 2.60

ТЕННИС

09:45 Марта Костюк – Онс Жабер

3.60 – 1.30

11:15 Вероника Кудерметова – Леся Цуренко

1.42 – 2.88