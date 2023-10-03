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Англия
03 октября 2023, 09:11 | Обновлено 03 октября 2023, 09:12
1255
3

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»

Тренер успел немного поработать с украинцем

03 октября 2023, 09:11 | Обновлено 03 октября 2023, 09:12
1255
3
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-тренер «Челси» и «Эвертона» Фрэнк Лэмпард, который вчера присутствовал на матче Синих против «Фулхэма», рассказал о том, что ранее хотел приобрести Михаила Мудрика, однако у ливерпульского клуба не было таких возможностей.

«Я смотрел много нарезок с игрой Мудрика. В «Эвертоне» я хотел его купить, но в то время это, скорее всего, все равно не произошло бы, а затем он перешел в «Челси», – сказал Лэмпард.

Наставник и игрок успели немного поработать вместе в «Челси», когда Фрэнк Лэмпард был временным тренером в конце минувшего сезона.

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Михаил Мудрик Фрэнк Лэмпард Эвертон Челси
Источник Sky Sports
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Kain_X_Rain
За пiвроку лише один гол,та раптом його всi забажали
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