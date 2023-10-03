Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»

Экс-тренер «Челси» и «Эвертона» Фрэнк Лэмпард, который вчера присутствовал на матче Синих против «Фулхэма», рассказал о том, что ранее хотел приобрести Михаила Мудрика, однако у ливерпульского клуба не было таких возможностей.

«Я смотрел много нарезок с игрой Мудрика. В «Эвертоне» я хотел его купить, но в то время это, скорее всего, все равно не произошло бы, а затем он перешел в «Челси», – сказал Лэмпард.

Наставник и игрок успели немного поработать вместе в «Челси», когда Фрэнк Лэмпард был временным тренером в конце минувшего сезона.