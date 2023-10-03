Англия03 октября 2023, 07:49 |
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Михаил МУДРИК: «Для меня честь забить первый гол за великий клуб»
Игрок оформил победный мяч
03 октября 2023, 07:49 |
1692
4
Украинский вингер Михаил Мудрик в матче против Фулхэма забил первый гол в составе Челси, а команда выиграла в АПЛ со счетом 2:0.
Игрок в соцсетях отреагировал на свой успех.
«Вместе с вами (с болельщиками - прим) делаю все, что могу. Отличное командное выступление, плюс три очка. Большая честь забить первый гол за такой великий клуб».
«И спасибо болельщикам за поддержку», – отметил Мудрик.
Игрока заменили в перерыве из-за травмы, однако повреждение не оказалось серьезным.
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Комментарии 4
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По пути Тимо Вернера. Тот тоже долго рожал. Потом с 2020 по 2022 забил 10 мячей где то в 60 матчах. Не жирно.
За рік один м'яч
Переможний мʼяч?)))
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