Михаил МУДРИК: «Для меня честь забить первый гол за великий клуб»

Украинский вингер Михаил Мудрик в матче против Фулхэма забил первый гол в составе Челси, а команда выиграла в АПЛ со счетом 2:0.

Игрок в соцсетях отреагировал на свой успех.

«Вместе с вами (с болельщиками - прим) делаю все, что могу. Отличное командное выступление, плюс три очка. Большая честь забить первый гол за такой великий клуб».

«И спасибо болельщикам за поддержку», – отметил Мудрик.

Игрока заменили в перерыве из-за травмы, однако повреждение не оказалось серьезным.