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  4. Михаил МУДРИК: «Для меня честь забить первый гол за великий клуб»
Англия
03 октября 2023, 07:49 |
1692
4

Михаил МУДРИК: «Для меня честь забить первый гол за великий клуб»

Игрок оформил победный мяч

03 октября 2023, 07:49 |
1692
4
Михаил МУДРИК: «Для меня честь забить первый гол за великий клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик в матче против Фулхэма забил первый гол в составе Челси, а команда выиграла в АПЛ со счетом 2:0.

Игрок в соцсетях отреагировал на свой успех.

«Вместе с вами (с болельщиками - прим) делаю все, что могу. Отличное командное выступление, плюс три очка. Большая честь забить первый гол за такой великий клуб».

«И спасибо болельщикам за поддержку», – отметил Мудрик.

Игрока заменили в перерыве из-за травмы, однако повреждение не оказалось серьезным.

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Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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AutumnBridge
По пути Тимо Вернера.  Тот тоже долго рожал.  Потом с 2020 по 2022 забил 10 мячей где то в 60 матчах.  Не жирно.
Ответить
+1
Олександр
За рік один м'яч
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0
Valentyn
Переможний мʼяч?)))
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-3
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