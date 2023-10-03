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  4. Шахтер прибыл в Антверпен. В составе на матч ЛЧ 28 футболистов
Лига чемпионов
03 октября 2023, 07:29 |
568
0

Шахтер прибыл в Антверпен. В составе на матч ЛЧ 28 футболистов

Важнейший матч для обеих команд

03 октября 2023, 07:29 |
568
0
Шахтер прибыл в Антверпен. В составе на матч ЛЧ 28 футболистов
ФК Шахтер

Вечером 2 октября «Шахтер» прибыл на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена». Наставник Патрик ван Леувен взял на игру 28 футболистов.

Матч состоится в среду, начало в 19:45.

После стартового тура обе команды набранных очков не имеют. Украинская команда уступила «Порту» со счетом 1:3, а «Антверпен» уступил «Барселоне» 0:5.

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский;

Защитники: Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Дмитрий Чигринский, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий;

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук;

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.

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Источник Sport.ua
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