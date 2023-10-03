ОКОДУВА: «Ярмоленко ставили в старт даже тогда, когда он плохо играл»

Эмануэль Окодува, бывший нигерийский форвард «Шахтера» и «Динамо», вспомнил, как начинал свою карьеру в «Динамо» Андрей Ярмоленко.

– Заметили ли Вы в том Динамо молодого Андрея Ярмоленко?

– Помню, что тогда именно Газзаев ему дал шанс. Наверное, он что-то увидел в нем. Газзаев ставил Ярмоленко в состав независимо от того, как тот сыграл, прямо как Грозный с Гусевым. Футболисту очень нужно доверие, тем более молодому.

– А не плевался Ярмоленко от того, что Газзаев использовал его слева в защите?

– Возможно, это был какой-то воспитательный момент. Я тоже играл в «Арсенале» Грозного левого защитника. Как он это объяснял? Просто когда у соперника на правом фланге атаки был очень быстрый игрок, он ставил меня слева в обороне. В «Арсенале» я играл почти всюду, для меня главное было играть, – сказал Окодува.

Эмануэль Окодува известен в Украине выступлениями за полтавскую «Ворсклу», киевские ЦСКА, «Арсенал» и «Динамо», донецкие «Шахтер» и «Металлург». В сезоне 2005/2006 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.