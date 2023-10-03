Игорь ЦЫГАНИК: «Против итальянцев сборная Украины сыграет в Германии»

Украинский журналист Игорь Цыганик поделился информацией, где сборная Украины будет номинально играть домашний матч отбора на Евро-2024 против сборной Италии.

«Насколько мне стало известно сегодня, домашний поединок сборная Украины против команды Италии, скорее всего, проведет в Германии. Пока это официально не утверждено, но, скорее всего, против итальянцев сборная Украины сыграет в Германии», – сказал Цыганик.

Предыдущие номинально домашние матчи Украина проводила в Словакии, где принимала Мальту, и в Польше – против англичан. Игру против Северной Македонии подопечные Реброва проведут в Чехии, она состоится 14 октября.

Поединок Украина – Италия запланирован на 20 ноября и может стать ключевым в плане борьбы за выход на Евро-2024 для обеих сборных.

Сейчас сборная Украины занимает третье место в своей группе отбора, уступая Англии и Италии. На Евро напрямую выйдут две лучшие команды из группы.