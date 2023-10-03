Леся Цуренко – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде украинка сыграет против Вероники Кудерметовой (№16 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте Moon после матча Костюк – Жабер. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем круге победительница сразится против Петры Мартич (№48 WTA) или Кори Гофф (№3 WTA).

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