Леся Цуренко – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Пекине
3 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
Во втором раунде украинка сыграет против Вероники Кудерметовой (№16 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте Moon после матча Костюк – Жабер. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем круге победительница сразится против Петры Мартич (№48 WTA) или Кори Гофф (№3 WTA).
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