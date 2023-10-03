Марта Костюк – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 октября украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде украинка сыграет против Онс Жабер из Туниса (№7 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте Moon после матча Путинцева – Гарсия.. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем круге победительница сразится против Людмилы Самсоновой (№22 WTA).

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