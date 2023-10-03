Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 октября 2023, 00:02 | Обновлено 03 октября 2023, 00:18
239
0

Марта Костюк – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Пекине

03 октября 2023, 00:02 | Обновлено 03 октября 2023, 00:18
239
0
Марта Костюк – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

3 октября украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде украинка сыграет против Онс Жабер из Туниса (№7 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте Moon после матча Путинцева – Гарсия.. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем круге победительница сразится против Людмилы Самсоновой (№22 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Леся Цуренко – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок и Остапенко разгромно уступили китайской паре на тысячнике в Пекине
Калинина сравнялась с Костюк по количеству победу в 2023 году
WTA Пекин Марта Костюк смотреть онлайн Онс Жабер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Футбол | 02 октября 2023, 21:10 5
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК

Саудовская команда отказалась играть против «Сепахана» во 2-м туре группы С

Крутых обыграл экс-85-ю ракетку и пробился в основу турнира в Португалии
Теннис | 02 октября 2023, 17:09 1
Крутых обыграл экс-85-ю ракетку и пробился в основу турнира в Португалии
Крутых обыграл экс-85-ю ракетку и пробился в основу турнира в Португалии

Алексей в двух сетах выиграл у Карлоса Табернера

Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бокс | 02.10.2023, 11:59
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
Футбол | 02.10.2023, 15:02
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ФК Металлист 1925: «Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире»
Футбол | 02.10.2023, 19:53
ФК Металлист 1925: «Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире»
ФК Металлист 1925: «Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камерунский Иван. Кривбасс обзавелся лучшим фланговым защитником УПЛ
Камерунский Иван. Кривбасс обзавелся лучшим фланговым защитником УПЛ
01.10.2023, 15:41 9
Футбол
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
01.10.2023, 08:52 15
Бокс
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
01.10.2023, 00:40 14
Бокс
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
01.10.2023, 13:36 5
Футбол
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 23
Футбол
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем