Марта Костюк – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Пекине
3 октября украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
Во втором раунде украинка сыграет против Онс Жабер из Туниса (№7 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте Moon после матча Путинцева – Гарсия.. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем круге победительница сразится против Людмилы Самсоновой (№22 WTA).
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