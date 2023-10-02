Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира среди глухонемых

Сборная Украины вышла в полуфинал 4-го чемпионата мира по футболу среди глухонемых, который проходит в Малайзии.

В четвертьфинале сборная Украины обыграла команду Ирана с крупным счетом 3:0.

4 октября Украина в полуфинале сыграет с командой Сенегала, которая одержала победу над США (1:0).

Обе команды уже встречались друг с другом на групповом этапе. Та встреча сенегальцев и украинцев завершилась вничью (2:2).