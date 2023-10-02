Другие новости02 октября 2023, 21:57 | Обновлено 02 октября 2023, 22:42
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Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира среди глухонемых
За выход в финал украинская сборная будет играть против команды Сенегала
02 октября 2023, 21:57 | Обновлено 02 октября 2023, 22:42
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Сборная Украины вышла в полуфинал 4-го чемпионата мира по футболу среди глухонемых, который проходит в Малайзии.
В четвертьфинале сборная Украины обыграла команду Ирана с крупным счетом 3:0.
4 октября Украина в полуфинале сыграет с командой Сенегала, которая одержала победу над США (1:0).
Обе команды уже встречались друг с другом на групповом этапе. Та встреча сенегальцев и украинцев завершилась вничью (2:2).
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