Мудрик – в старте Челси на выездной матч с Фулхэмом

Украинский полузащитник Михаил Мудрик начнет с первых минут матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его «Челси» на выезде померится силами с «Фулхэмом»

Игра «Фулхэм» – «Челси» начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в таблице АПЛ «Челси» занимает 15-е место с 5 очками при одной победе в шести играх. У «Фулхема» 12-я позиция и 8 пунктов.