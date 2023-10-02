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  4. Мудрик – в старте Челси на выездной матч с Фулхэмом
Англия
02 октября 2023, 21:07 | Обновлено 02 октября 2023, 21:12
886
4

Мудрик – в старте Челси на выездной матч с Фулхэмом

Команды выяснят отношения в 7-м туре АПЛ

02 октября 2023, 21:07 | Обновлено 02 октября 2023, 21:12
886
4
Мудрик – в старте Челси на выездной матч с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский полузащитник Михаил Мудрик начнет с первых минут матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его «Челси» на выезде померится силами с «Фулхэмом»

Игра «Фулхэм» – «Челси» начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в таблице АПЛ «Челси» занимает 15-е место с 5 очками при одной победе в шести играх. У «Фулхема» 12-я позиция и 8 пунктов.

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Михаил Мудрик Английская Премьер-лига стартовые составы Челси Фулхэм Фулхэм - Челси
Источник Sport.ua
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