Англия02 октября 2023, 21:07 | Обновлено 02 октября 2023, 21:12
886
4
Мудрик – в старте Челси на выездной матч с Фулхэмом
Команды выяснят отношения в 7-м туре АПЛ
02 октября 2023, 21:07 | Обновлено 02 октября 2023, 21:12
886
4
Украинский полузащитник Михаил Мудрик начнет с первых минут матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его «Челси» на выезде померится силами с «Фулхэмом»
Игра «Фулхэм» – «Челси» начнется в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, в таблице АПЛ «Челси» занимает 15-е место с 5 очками при одной победе в шести играх. У «Фулхема» 12-я позиция и 8 пунктов.
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